«دخلوهم دور تاني».. مطالبات لـ وزير التعليم بشأن راسبي الثانوية العامة

طالب عدد من طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة للعام المقبل، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإمكانية تأدية الامتحانات في الدور الثاني، بدلا من إعادة السنة كإجراء استثنائي نظرا للظروف العصيبة التي مروا بها بسبب فيروس كورونا المستجد.من جانبها، قالت الطالبة مني حسين، في رسالة لوزير التعليم: "أرجو السماح بدخول الدور الثاني للطلاب الراسبين في 3 مواد"، مضيفة: "السنة كانت صعبة.. ارحمنا".طالبت أميرة يونس مؤسس جروب مصر والتعليم، الوزير بعمل استثناء هذا العام للطلاب الراسبين ليتخطوا السنة في ظل ظروف الوباء، قائلة: "يجب النظر لمن رسبوا في ثلاث مواد وتسمح لهم بالدخول لامتحانات الدور الثاني، وخاصة أن السنة القادمة ستكون علي النظام الجديد للفهم والتقييم وليس كما سبق".وقالت موجهة حديثها للوزير: "نرجو النظر بعين الأب لكل ولادنا ونحن جميعا نثق في حضراتكم".بينما قالت غادة النوبي، مؤسس جروب أبطال ثانوية عامة 2020: نتمنى من الأب الدكتور طارق شوقى أن يكون هذا العام استثناء للطلبة الراسبين في ثلاث مواد، وأن يتم السماح لهم، بدخول دور ثانى نظرًا للظروف التى كان المجتمع يمر بها من جائحه كورونا".