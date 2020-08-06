«الوطنية للصحافة»: غرفة متابعة انتخابات الشيوخ في حالة انعقاد دائم

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، أن غرفة المتابعة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة يومي ٩ و١٠ أغسطس لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، ويومي ١١ و١٢ أغسطس للتصويت في الداخل.وأكدت على حرصها الشديد لتسهيل قيام الصحفيين بتغطية العملية الانتخابية وإجراءات التصويت وحل المشكلات التي قد تواجههم، وتدعو الغرفة الصحفيين المكلفين بمتابعة الانتخابات بالتواصل المباشر معها، لتذليل العقبات التي قد تحول دون القيام بدورهم، وستتولى الغرفة رصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية خلال فترة الانتخابات.وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة متابعة من أعضائها، خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد مختار، وعضوية كل من وليد عبدالعزيز، ودكتورة فاطمة سيد أحمد، ومروة السيسي، أمين عام الهيئة.