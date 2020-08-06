رئيس الوزراء يطالب «الداخلية» بتطبيق غرامات «كورونا» بمنتهى الحزم

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، قلقه الشديد من الزحام في المناطق الساحلية، وعدم التزام المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وطالب المجلس المواطنين بعدم التهاون على الإطلاق في ارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، مؤكدا: "ضرورة قصوى حتى لو وصلنا لصفر إصابة بكورونا".فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات بالالتزام التام، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات تحت أي ظروف، كما طالب وزارة الداخلية بتطبيق الغرامات المقررة بمنتهى الحزم خلال الفترة المقبلة.