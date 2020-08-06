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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«ديلي ستار»: الأهلي ثالث أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم
الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:43 م
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احتل النادي الأهلي المركز الثالث في قائمة أكثر الأن
دية نجاحًا في تاريخ كرة القدم، وذلك بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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