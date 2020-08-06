رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تؤكد خطورة التهاون في إجراءات مكافحة كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:41 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
محمد إبراهيم
طباعة
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة، تطورات نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتجارب بعض الدول التي سبقتنا في انخفاض عدد الإصابات بها، ثم معاودة الارتفاع لديها مرة أخرى.

وقالت وزيرة الصحة، إن انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظرًا للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل، وسياسة التقصي الدقيق المتبعة منذ بداية الأزمة، والنجاح في إطالة أمد الأزمة، حيث إنه حدثت 95 ألف إصابة في 5 شهور ونصف، ولم تحدث بشكل مفاجئ مثلما حدثت في بعض الدول.

وأكدت الوزيرة، خطورة الأمان الزائف بسبب انخفاض الإصابات، وخطورة التهاون في الإجراءات الاحترازية بسبب أعداد الإصابات القليلة.

كما توقعت الوزيرة، استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

مذكرات الدكتور جلال السعيد «3».. كيف أصبح «الإخواني الخفي» هشام قنديل رئيسًا للحكومة؟

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

500 جنيه غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات «الشيوخ»

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«ديلي ستار»: الأهلي ثالث أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

مواعيد فتح الطيران السعودي 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

نجم الساعة

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

منوعات

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد البشر أكثر من الأمراض المعدية

تنسيق الكليات 2020.. بعد إعلان نتيجة الثانوية.. تعرف على المواعيد والتفاصيل

علماء الآثار: الإنسان العاقل غادر إفريقيا منذ نحو 100 ألف عام

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
المزيد

الثقافة

السبت.. مناقشة «جيش الشمس 9» بمكتبة القاهرة الكبرى

الأعلى للثقافة يناقش «تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية»

الحبيب السالمي: لبنان لها فضل عليَّ كصحفي وروائي

«الناشرين المصريين» يعد استبيانا لمطالب الأعضاء من «الثقافة» و«التعليم»