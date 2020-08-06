«الصحة» تؤكد خطورة التهاون في إجراءات مكافحة كورونا



كما توقعت الوزيرة، استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة القادمة.

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة، تطورات نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتجارب بعض الدول التي سبقتنا في انخفاض عدد الإصابات بها، ثم معاودة الارتفاع لديها مرة أخرى.وقالت وزيرة الصحة، إن انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظرًا للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل، وسياسة التقصي الدقيق المتبعة منذ بداية الأزمة، والنجاح في إطالة أمد الأزمة، حيث إنه حدثت 95 ألف إصابة في 5 شهور ونصف، ولم تحدث بشكل مفاجئ مثلما حدثت في بعض الدول.وأكدت الوزيرة، خطورة الأمان الزائف بسبب انخفاض الإصابات، وخطورة التهاون في الإجراءات الاحترازية بسبب أعداد الإصابات القليلة.