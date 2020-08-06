لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار عقار المحلة المنكوب

قرّر طارق رحمي، محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية؛ لمعرفة أسباب انهيار عقار منطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة الكبرى، كما وجه بضرورة معاينة العقارات المجاورة للمنزل المنكوب وتحديد الأضرار الناجمة عن الواقعة.كما قرر المحافظ، الذي انتقل إلى موقع العقار المنهار، إخلاء العقارات المجاورة من السكان، حرصًا على سلامتهم، فيما رجّح شهود عيان بمنطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة الكبري، أن يكون هناك ضحايا من بينهم أطفال أسفل أنقاض العقار المنكوب، مناشدين الجميع التحرك السريع لمواجهة الكارثة.