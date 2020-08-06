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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انقلاب على السراج.. نائب رئيس المجلس الرئاسى ومفتى «الإرهابية»: يجب إسقاطه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:36 م
السراج
السراج
عبير سليم
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احتدمت الصراعات داخل ما يسمى المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غير الشرعية بليبيا، برئاسة فايز السراج، إذ تفاقمت الأزمات بينه وبين نائبه أحمد معيتيق، وانقلب مفتى جماعة الإخوان الإرهابية بليبيا، الصادق الغريانى، عليه، داعيًا ميليشيات الزاوية ومصراتة لتشكيل حكومة جديدة، وبالتزامن انتشرت دعوات للتظاهر ضد «الوفاق» بطرابلس بعد تدهور الأحوال المعيشية للسكان.
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسى، أحمد معيتيق، إن «السراج» لا يملك صفة رئيس مجلس الوزراء، وإن هذه الصفة تؤول لمجلس كامل يتشكل من رئيس ونواب ووزيرى دولة، معتبرًا- فى بيان موجه للمجلس- أن «السراج» لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وفق اتفاق الصخيرات، لكنه يترأس المجلس بصلاحيات محددة وحصرية لا يفترض أن يتعداها.
ووفق الصحف المحلية، فإن سبب الخلافات فى المجلس الرئاسى هو طمع أعضائه فى أموال مؤسسة الاستثمار الغنية، وكان آخر فصول هذا الصراع بين الطرفين هو البيان الذى وجهه «معيتيق» إلى «السراج»، قبل يومين بشأن مؤسسة الاستثمار.
وأكد «معيتيق» أن رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار-وفق اتفاق الصخيرات- هى لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردًا، الذى لا يمتلك وحده هذا الاختصاص.
وأكد وجوب حضور النواب ووزراء الدولة اجتماعات مجلس الأمناء، ممثلين لمجلس رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوفاق، مطالبًا مؤسسة الاستثمار بإفادته بتاريخ انعقاد مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار المقبل حتى ينعقد بطريقة صحيحة وقانونية، وفق تعبيره.
ورأى الإعلام المحلى أن بيان «نائب السراج» يكشف الستار عن اتساع الشرخ فى الحكومة غير الشرعية، وتصدع أركان المجلس الرئاسى، ما ينذر بمزيد من التصعيد بين الأطراف خلال الأيام المقبلة، مرجحًا أن يترتب على ذلك صراعات سياسية تنعكس على وضع «الرئاسى» برمته، وكذلك على وضع الميليشيات المكونة لمعسكر الوفاق على الأرض.
بالتزامن، طالب المفتى المعزول فى ليبيا، الصادق الغريانى، من وصفهم بـ«الثوار والعقلاء ممن يملكون السلاح» بعقد ملتقى كبير لتشكيل حكومة أزمة، تُفرض على المجلس الرئاسى الذى وصفه بـ«الفاشل» هو وحكومته.
وقال «الغريانى»، عبر فضائية «التناصح» الإخوانية، إن الوضع السياسى لم يعد يحتمل الانتظار، إذ إن مسئولى «الوفاق» اعتادوا على المراوغة، حسب تعبيره، محرضًا من وصفهم بأنهم «يعملون فى أنشطة الإغاثة والعون» على التخلص من السلبية والاشتغال بالجانب السياسى، لأنه واجب شرعى سيسألهم عنه الله، حسب ادعائه.
وقال مفتى جماعة الإخوان الإرهابية، الداعم الرئيسى لحكومة الوفاق وميليشياتها، إن كل وزارات «الوفاق» إما غير مؤهلة ومبنية على قبلية، أو فاسدة، وقد ضرب الفساد إلى أعناقها، داعيًا كتائب الثوار الكبيرة فى مدن الزاوية ومصراتة وزليطن لتشكيل حكومة أزمة قادرة وفرضها على المجلس الرئاسى. يأتى ذلك فيما انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى بالخروج فى العاصمة طرابلس، اليوم، للانتفاض ضد المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وإسقاطه، بسبب تردى الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه، فضلًا عن انتشار القمامة فى شوارع العاصمة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، وتفشى فيروس كورونا.

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