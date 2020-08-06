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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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استقالة المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك
الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:19 م
براين هوك
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استقالة المبعوث الأميركي بشأن إيران برايان هوك وتعيين إليوت أبرامز خلفا له.
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