ضبط مدير الحملة الانتخابية لمرشح النور في قنا

تمكنت مباحث قنا، الخميس، من ضبط مدير الحملة الانتخابية لمرشح حزب النور بقنا لقيادة سيارة ملاكي دون لوحات معدنية، وتبين أنها مخصصة لذوى الاحتياجات وقام بشرائها لتعثر مالكها ماليًا.وتمكنت قوة أمنية متحركة بالكيلو 10 بطريق قفط - الصحراوي من ضبط مدير الحملة الانتخاببة لمرشح حزب النور لقيادته سيارة بدون لوحات، حيث تمكنوا من ضبط "محمد.إ. م"، 37 سنة، أمين تنظيم حزب النور بمركز قوص ومدير الحملة الانتخابية لمرشح الحزب بالمحافظة، أثناء ملاحظتهم بقيامه بقيادة سيارة دون لوحات معدنية.وبفحص السيارة، تبين أنها مملوكة لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات وحاصلة على إفراج جمركي وقيام المتهم بشرائها منه، كما عثر بداخلها على بعض الدعاية والصور والملصقات الانتخابية الخاصة بمرشح الحزب وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.