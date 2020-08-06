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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تشكل مجموعة عمل وزارية لبحث «الاحتياجات اللبنانية»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:02 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث الاحتياجات الإنسانية للأشقاء في لبنان، للعمل على تلبيتها في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها الأشقاء جراء انفجارات مرفأ بيروت.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، حيث استمع مجلس الوزراء لشرح من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن محتويات أولى الطائرات المصرية التي وصلت إلى لبنان الشقيق محملة بالمساعدات، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم «زكي» شرحا للمجلس حول التنسيق لإرسال طائرات أخرى إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها، أحاطت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المجلس بالاحتياجات الطبية للجانب اللبناني في هذا التوقيت الصعب.

كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وجود تنسيق بين جامعتي الإسكندرية وبيروت لإرسال أساتذة جراحة وعظام وحروق للمساعدة في علاج مصابي حادث انفجار بيروت.

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