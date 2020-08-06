مصر تشكل مجموعة عمل وزارية لبحث «الاحتياجات اللبنانية»

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث الاحتياجات الإنسانية للأشقاء في لبنان، للعمل على تلبيتها في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها الأشقاء جراء انفجارات مرفأ بيروت.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، حيث استمع مجلس الوزراء لشرح من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن محتويات أولى الطائرات المصرية التي وصلت إلى لبنان الشقيق محملة بالمساعدات، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقدم «زكي» شرحا للمجلس حول التنسيق لإرسال طائرات أخرى إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة.من جانبها، أحاطت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المجلس بالاحتياجات الطبية للجانب اللبناني في هذا التوقيت الصعب.كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وجود تنسيق بين جامعتي الإسكندرية وبيروت لإرسال أساتذة جراحة وعظام وحروق للمساعدة في علاج مصابي حادث انفجار بيروت.