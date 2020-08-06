مصر ترد على أكاذيب تركيا بشأن تعيين الحدود البحرية مع اليونان

أكدت وزارة الخارجية، مساء اليوم، أنه غير مستغرب ما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلًا على الاتفاق وتفاصيله.يذكر أن وزارة الخارجية التركية زعمت أن الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين «باطلة».ووقع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة اليوم، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.وقال «شكري» إن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر، وسنتعاون مع اليونان لتثبيت الاستقرار في منطقة شرقي المتوسط.وأضاف: «وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي، وسنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط».وأكد وزير الخارجية اليوناني على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج في ليبيا وتركيا غير قانونية وتخالف القانون الدولي، مشيرا إلى أن بلاده تواجه كافة التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري الخارجية، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي.وتابع أن هناك تواصلا تاما ومستمرا بين اليونان ومصر على أعلى المستويات، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة هذا التواصل في مختلف القضايا.