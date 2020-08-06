غرفة السياحة تنظم دورة تدريبية لتطوير وتأهيل العاملين

تنظم غرفة شركات السياحة، الأحد المقبل، دورة عبر تطبيق زووم للعاملين بشركات السياحة، لتأهيل العاملين على مهارات البيع والتعامل مع العملاء الوافدين إلى شركات السياحة وطرق جذب العميل وإقناعه بالبرنامج السياحى وشرح مميزاته.ونظمت الغرفة خلال الفترة الماضية عبر تطبيق زووم عدد من الدورات التدريبية للعاملين، كدورة التسويق السياحي دوليًا واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في التسويق.وتهدف الدورات إلى تطوير أداء الشركات السياحية وتدريب العاملين فى القطاع على أحدث الأساليب ومواكبة آخر التطورات العالمية في التسويق السياحى، كما تتماشى مع رؤية الغرفة التى تسعى للتحول الرقمى وزيادة الاعتماد على أحدث أساليب التسويق العالمي تكنولوجيا؛ للمساهمة في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.