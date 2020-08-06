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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنلندا تعيد فرض قيود على القادمين من بلجيكا وهولندا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:58 م
الحكومة الفنلندية
الحكومة الفنلندية
وكالات
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أعلنت الحكومة الفنلندية، الخميس، إلزام المسافرين العائدين إلى فنلندا من بلجيكا وهولندا بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولتين وسيدخل القرار حيز التنفيذ الإثنين المقبل.

وتحتاج الدولتان، قبل إلغاء شرط العزل الذاتي، إلى الوصول إلى مستوى من الإصابات بالفيروس لا يزيد عن ثمانية إصابات جديدة بحد أقصى لكل 100 ألف شخص خلال فترة الأسبوعين السابقين على إلغاء العزل الذاتي.

وقالت الحكومة إنه على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة في ألمانيا والدنمارك، إلا أن قواعد العزل الذاتي لم يتم تطبيقها حتى الآن على الدولتين حيث يمكن تتبع الزيادات ونسبها إلى حالات التفشي المحلية.

وأعادت فنلندا منذ أسبوع فرض قيود على النمسا وسلوفينيا وسويسرا، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في الدول الثلاث.

في غضون ذلك، تم تمديد القيود المفروضة على السفر إلى فنلندا من التشيك وفرنسا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وسجلت فنلندا حتى اليوم الخميس، 331 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا ونحو 7500 إصابة.

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