لبنانيون غاضبون يحاصرون ماكرون أثناء زيارته شوارع بيروت المنكوبة

التف مئات اللبنانيين، حول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته شوارع بيروت المتضررة جراء انفجار المرفأ، مطالبين بالإطاحة بالنظام الحالي، بينما حال الجيش اللبناني دون الوصول له.وخاطب الرئيس الفرنسي حشودا من المواطنين الغاضبين وسط العاصمة اللبنانية المنكوبة بالقول: "أضمن لكم ذلك: المساعدات لن تذهب إلى الأيدي الفاسدة".وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا مع زعماء القوى السياسية اللبنانية ورؤساء التكتلات النيابية الرئيسية في لبنان، في إطار الطرح الذي أعلنه بضرورة اجتماع القيادات السياسية والتحاور فيما بينهم في سبيل تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يشهدها لبنان، والتوافق على مسار إصلاحي لإنقاذ لبنان وانتشاله من عثرته.