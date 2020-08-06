مدير أمن الغربية يصل موقع عقار المحلة المنكوب

وصل اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، مساء الخميس، إلى موقع عقار المحلة المنهار للوقوف على آخر تطورات الموقف.وشهدت منطقة الرجبي بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، انهيار منزل مكوّن من 3 طوابق.على الفور، انتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى مكان الحادث؛ للوقوف على الأضرار الناجمة عن الانهيار، وتم إخطار قوات الحماية المدنية وفرض كردون أمني حول العقار وجار البحث عن مواطنين أسفل العقار، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.وفرضت الأجهزة بالغربية كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار والعقارات المجاورة له وتم إخلاؤها خشية تأثرها بالعقار المنكوب، فيما تكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها؛ للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية؛ لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاور له.