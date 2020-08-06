تجميد حسابات مدير مرفأ بيروت ومديري عام الجمارك في لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشر أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفة لمدير مرفا بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر.كما قرر المصرف تجميد أموال مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، نايلا الحاج وميشال نحول وجورج ضاهر ونعمة البراكس.يأتي ذلك على إثر تفجير بيروت الذي ضربأ المرفأ الثلاثاء الماضي مخلفا أكثر من 130 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصاب بخلاف عشرات المفقودين.