انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ٤ سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.