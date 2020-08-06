بيومي: تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان لا يمنح تركيا موطئ قدم

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، يأتي لتأكيد حدود المياه الإقليمية والاقتصادية التي يحق لمصر أن تستخرج منها كل الثروات سواء بترول أو غاز أو معادن، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي البحري.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "ten"، أن التحرك التركي في مياه المتوسط مخالفة صريحة لنظام الأمم المتحدة والقانون الدولي البحري، مشيرا إلى أن الاتفاق يعلن للجميع حدود مصر واليونان، ويؤكد أنه لا يوجد لتركيا موطئ قدم في هذا الموقع.وأشار إلى أن اتفاقية تركيا مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لا قيمة لها ولا تساوي الحبر المكتوب به، لأن نظام السراج لا يمثل ليبيا، حيث انتهت مدته، كما أن تركيا لا تخفي أن لها أطماعا في المنطقة.وأردف: "يجب أن ترتدع تركيا وتعود للصواب حتى تكون جارا آمنا، وتعود للعلاقات الطبيعية بين الدول".ونوه بأن إعلان اليونان استعدادها اللجوء لمحكمة العدل الدولية بشأن ترسيم الحدود والتعدي التركي، له جدوى كبيرة.