الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل جثث ومصابي عقار المحلة المنهار

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الغربية، مساء الخميس، بـ 9 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة الرجبى بمدينة المحلة، فيما تحاول قوات الدفاع المدني استخراج ضحايا أو مصابين من تحت الانقاض.وشهدت مدينة المحلة الكبرى انهيار مفاجئ لأحد العقارات بمنطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة الكبري حيث سادت حالة من الذعر بين المواطنين وانتقل على الفور إلى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رافقه اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى ونائب مدير أمن الغربية إلى موقع العقار المنكوب.وفرضت الأجهزة بمحافظة الغربية كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار المنكوب والمكون من 5 طوابق وحول العقارات المجاورة له وإخلاؤها، خشية تأثرها بالعقار، وتكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها؛ للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية؛ لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاور له.