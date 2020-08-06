خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ255 درجة بأسيوط

استجابت وزارة التربية والتعليم ومحافظة أسيوط، لطلب النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط بخفض درجات قبول الثانوي العام خمس درجات، والذى أصبح مجموع القبول ٢٥٥ درجة بدلًا من ٢٦٠.وكان نائب حزب المصريين الأحرار تقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية العامة بأسيوط بمجموع ٢٦٠، مطالبا بالتخفيض الحد الأدنى لدرجات القبول.وجاء ذلك بناء على طلب الأهالي والشكاوى التي وصلت للحزب، وأعرب النائب جمال عباس عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم ومحافظ أسيوط للاستجابة بعد دراسة الأمر.