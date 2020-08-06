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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الفلسطينية»: ارتفاع وفيات كورونا في صفوف جالياتنا لـ207

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:34 م
وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم بسبب فيروس "كورونا" إلى 207 حالات، والإصابات إلى 4086، فيما بلغت حالات التعافي 1710 حالات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية أعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة نهلة عبدربه عثمان إبراهيم (55 سنة) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية هناك إلى 63.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69، كما لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 2228.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات هناك إلى 9، تعافت منها حالة واحدة، لتبقى 8 حالات نشطة.

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