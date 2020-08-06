معاينة النيابة لجثة عامل بـ15 مايو: «منتفخة ولا توجد إصابات»

انتقل فريق من نيابة 15 مايو والتبين، إلى موقع العثور على جثة رجل في حالة تحلل، داخل شقته بدائرة القسم لإجراء المعاينة.وبإجراء المعاينة، تبين أن الجثة في حالة انتفاخ نتيجة مرور فترة زمنية على الوفاة، وتبين عدم وجود أي أثار لإصابات أو كدمات بأنحاء الجسد، وصرحت بدفن الجثة بعدما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بمجاورة 28، مفاده إنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم ويدعي "طارق"، 35 سنة، عامل، وبالانتقال وكسر باب الشقة عثر على جثة الضحية في حالة تحلل، وبمناقشة الجيران تبين انه يقيم بمفرده.ورجح الكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة ان الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.