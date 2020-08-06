الأمم المتحدة تحذر من غرق ركاب قارب بموريتانيا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن قلقها من احتمال وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا.وقال المبعوث الخاص للمفوضية فينسينت كوشتيل، في تغريدة على تويتر اليوم الخميس: إن نحو 40 شخصًا كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة سواحل مدينة نواذيبو الموريتانية.وأفادت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، اليوم، بأن المهاجرين كانوا من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ويحاول مسئولو الأمم المتحدة تقديم المساعدة في الوقت الحالي بموقع الحادث.