حجز متهم بمحاولة تهريب عملات أثرية بمطار القاهرة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، بحجز متهم بمحاولة تهريب عملات أثرية، بالمخالفة لقانون حماية الآثار، ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث.وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران، القادمة من روما، اشتبه مأمور لجنة تفتيش الركاب، فى راكب إيطالي من أصل مصري، حاول الخروج مسرعا من صالة الوصول فاستوقفه وسأله عما اذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فأجاب بالرفض ولكنه لاحظ توتر الراكب.وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راي فتم تأكيد الاشتباه، وأفاد بوجود كثافات عالية بإحدي حقائب الراكب، وتبين وجود 63 قطعة من العملات المعدنية التاريخية المشتبه فى أثريتها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وبانتداب لجنة من الوحدة الأثرية بمطار القاهرة؛ للكشف على كافة العملات المضبوطة فأفادت بأثرية العملات التى تعود للعصور البيزنطية، والرومانية، واليونانية، والعثمانية، وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.