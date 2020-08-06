مصدر: قد يكون هناك ضحايا أسفل عقار المحلة المنكوب

كشف مصدر مسئول بحى أول المحلة لـ«الدستور»، أن المنزل المنهار كان يقطنه 5 أسر مرجّحًا أن يكون هناك وفيات أسفل العقار المنكوب من بينهم أطفال.وشهدت مدينة المحلة الكبرى انهيار مفاجئ لأحد العقارات بمنطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة الكبرى حيث سادت حالة من الذعر بين المواطنين، وانتقل على الفور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار رافقه اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبري، ونائب مدير أمن الغربية ووحدات من الحماية المدنية.فرضت الأجهزة بمحافظة الغربية كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار المنكوب والمكون من 5 طوابق وحول العقارات المجاورة له وإخلاؤها، خشية تأثرها بالعقار، وتكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها؛ للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية؛ لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاور له.