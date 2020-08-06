حمدوك يبحث مع أمريكا جهود رفع اسم السودان من «الدول الراعية للإرهاب»

بحث رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الحمدوك قوله: «لابد من مواصلة النقاش حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، مضيفا أن بلاده تتطلع للدعم المستمر من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الانتقالية.