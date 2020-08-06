ماكرون يجتمع بزعماء القوى السياسية والكتل النيابية اللبنانية

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا مع زعماء القوى السياسية اللبنانية ورؤساء التكتلات النيابية الرئيسية في لبنان، في إطار الطرح الذي أعلنه بضرورة اجتماع القيادات السياسية والتحاور فيما بينهم في سبيل تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يشهدها لبنان، والتوافق على مسار إصلاحي لإنقاذ لبنان وانتشاله من عثرته.وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر السفارة الفرنسية في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) النائب تيمور جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله) النائب محمد رعد.يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري زيارة استثنائية إلى لبنان، حيث اجتمع بنظيره اللبناني ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب في وقت سابق من اليوم، مبديا دعم بلاده للبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره التدميرية عموم العاصمة اللبنانية.