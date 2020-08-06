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تكنولوجيا

تلسكوب «هابل» يلتقط صورة تحبس الأنفاس للمستطيل الأحمر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:31 م
المستطيل الأحمر
المستطيل الأحمر
وكالات
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التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا صورة جميلة وواضحة لما يسمى بسديم المستطيل الأحمر الواقع في كوكبة وحيد القرن.

ويقع سديم المستطيل الأحمر الذي أطلق عليه هذا الاسم نسبة لشكله الصندوقي الفريد، على بعد نحو 2300 سنة ضوئية من الأرض، في كوكبة وحيد القرن (Monoceros)، وقد رصده علماء الفلك لأول مرة خلال رحلة صاروخية في السبعينيات.

وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الآن عن تفاصيل لا تصدق في بنية المستطيل الأحمر بمساعدة تلسكوب هابل الفضائي، حيث يظهر بميزات تشبه الدرجات.

وتشير ناسا إلى أن السديم ناتج عن نجم يحتضر كما هو موضح في الصورة، وأدى انفجار النجم المحتضر إلى خلق هذا الشكل المميز للسديم الكبير بفضل سحابة الغاز التي يقذفها النجم.

وقالت ناسا: «صورة هابل الواضحة تظهر أن المستطيل الأحمر ليس مستطيلا حقا، ولكن له بنية عامة على شكل X، والتي يفسرها علماء الفلك على أنها ناشئة عن تدفقات الغاز والغبار الخارجة من النجم في المركز».

وتابعت: «يتم إخراج التدفقات الخارجة من النجم في اتجاهين متعاكسين، ما ينتج عنه شكل مثل مخروطين من المثلجات يتلامسان عند أطرافهما».

وأضافت: «من اللافت للنظر أيضا ميزات مستقيمة تظهر كدرجات على سلم، ما يجعل المستطيل الأحمر يبدو مشابها لشبكة العنكبوت، وهو شكل لا يشبه أي سديم معروف آخر في السماء».

ووفقا لوكالة ناسا، من المرجح أن ينتهي الأمر بالشمس مثل نجم المستطيل الأحمر بمجرد وصولها إلى نهاية حياتها، والتي من المتوقع أن تحدث في غضون بضع مليارات من السنين من الآن.

وبدأ نجم السديم على الأرجح في التخلص من مادته منذ نحو 14 ألف عام. وفي غضون بضعة آلاف من السنين، سيتقلص النجم وسيصبح أكثر سخونة، ما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الأشعة فوق البنفسجية.

وقالت ناسا: «في الوقت الحاضر، لا يزال النجم باردا جدا لدرجة، أن الذرات الموجودة في الغاز المحيط لا تتوهج، ولا يمكن رؤية جزيئات الغبار المحيطة إلا لأنها تعكس ضوء النجم من المركز. بالإضافة إلى ذلك، هناك جزيئات مختلطة مع الغبار، والتي ينبعث منها ضوء في الجزء الأحمر من الطيف».

وواصلت وكالة ناسا شرحها قائلة: «علماء الفلك ليسوا متأكدين بعد من أنواع الجزيئات التي تنتج اللون الأحمر اللافت للنظر في المستطيل الأحمر، لكنهم يشكون في أنها هيدروكربونات تتشكل في التدفق البارد من النجم المركزي».

ولا يمكن رؤية النجم نفسه مباشرة بسبب هذا الحاجز الترابي. وبدلا من ذلك، يمكن لعلماء الفلك رؤية تدفق الضوء بشكل عمودي من النجم.

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