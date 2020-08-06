رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: الاتحاد العالمي للأمصال وافق على توفير حصة لمصر من تطعيم كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:28 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة.

وعرضت وزيرة الصحة موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه، لافتة إلى أنه قد تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون "مصر" ضمن الدول التي سيتم إشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

كما أشارت إلى موقف مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه بتلك المستشفيات نحو 6556 سريرا داخليا، و793 سرير رعاية، و640 جهاز تنفس صناعي، وتقوم تلك المستشفيات بفرز المشتبه بهم، ويتم تقسيمهم إلى حالات خفيفة ومتوسطة تخضع للعزل المنزلي، وحالات شديدة، يتم إيداعها مستشفيات العزل.

موضوعات متعلقة

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان خطة العام الدراسي الجديد (خاص)

الاتحاد الإفريقي: مفاوضات سد النهضة وصلت لمرحلة حرجة

أدوية وغذاء وطواقم طبية.. التفاصيل الكاملة لمساعدات مصر إلى لبنان

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مدبولي: انخفاض إصابات كورونا ليس مبررًا للتخلي عن الإجراءات

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تدرس رفع ميزانية النشر للمرة الثانية

مناقشة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» أونلاين.. السبت

بيت الشعر في المغرب يتضامن مع بيروت

ذاكرة الغيطاني وثقافة النيل.. محاور أحدث أعداد «الثقافة الجديدة»