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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة سرقة نتيجة الثانوية العامة وإعادة إعلانها من جديد 14 أغسطس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:26 م
رضا حجازي
رضا حجازي
ريم محمود
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نفى الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن سرقة نتيجة الثانوية العامة والتلاعب في الدرجات وإعادة إصدار النتيجة من جديد في 14 أغسطس بعد رصد الدرجات مرة أخرى.

وقال حجازي إن الكلام المنشور عبر هذا الحساب- مزور- لا أساس له من الصحة، وتم الإبلاغ عن الواقعة.

وناشد حجازي أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بيانات رسمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد بدأت في تلقى التظلمات من نتيجة الثانوية العامة اليوم الخميس، عقب اعتمادها من الوزير الثلاثاء الماضي.
رضا حجازي
رضا حجازي

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