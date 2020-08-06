حقيقة سرقة نتيجة الثانوية العامة وإعادة إعلانها من جديد 14 أغسطس

نفى الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن سرقة نتيجة الثانوية العامة والتلاعب في الدرجات وإعادة إصدار النتيجة من جديد في 14 أغسطس بعد رصد الدرجات مرة أخرى.وقال حجازي إن الكلام المنشور عبر هذا الحساب- مزور- لا أساس له من الصحة، وتم الإبلاغ عن الواقعة.وناشد حجازي أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بيانات رسمية.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد بدأت في تلقى التظلمات من نتيجة الثانوية العامة اليوم الخميس، عقب اعتمادها من الوزير الثلاثاء الماضي.