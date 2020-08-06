مدبولي ينعى ضحايا مرفأ بيروت: نتقدم بخالص التعازى لأشقائنا فى لبنان

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إرسال طائرتي مساعدات، وجارٍ النظر في تلبية كل ما يحتاجه الأشقاء في لبنان بالتنسيق مع السفارة المصرية في بيروت.

نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، ضحايا حادث انفجار مرفأ لبنان، قائلا: تابعنا بخالص الأسى والحزن حادث انفجار مرفأ بيروت، وبالنيابة عن مجلس الوزراء، أتوجه بخالص التعازي والمواساة للبنان الشقيقة شعبا وحكومة، ونحن من أول لحظة قمنا بالتواصل مع الأشقاء في لبنان.