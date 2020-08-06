مالي تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي تسجيل 3 إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية عن بيان أصدرته وزارة الصحة، اليوم الخميس: إنه تم تسجيل ثلاث إصابات بعد إجراء ألف و279 فحصا.وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ألفين و546 إصابة منذ مارس الماضي، شفي منهم ألف و950 مصابا، وتوفي منهم 124 شخصا، فيما يتلقى 472 مصابا علاجهم في المستشفيات.