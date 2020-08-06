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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالي تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:17 م
كورونا في مالي
كورونا في مالي
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي تسجيل 3 إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية عن بيان أصدرته وزارة الصحة، اليوم الخميس: إنه تم تسجيل ثلاث إصابات بعد إجراء ألف و279 فحصا.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ألفين و546 إصابة منذ مارس الماضي، شفي منهم ألف و950 مصابا، وتوفي منهم 124 شخصا، فيما يتلقى 472 مصابا علاجهم في المستشفيات.

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