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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بـ«التعليم» يعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:16 م
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد
نورهان عبدالرحمن
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كشف مصدر في قطاع التعليم الفني، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية من المتوقع أن يكون في الأول من سبتمبر المقبل.

واصل 743 ألفا و407 طلاب وطالبات بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، أداء امتحاناتهم للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

أدي الطلاب اليوم الامتحانات في 210 مواد فترة أولي، و6 مواد فترة ثانية، في خامس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

من جانبه، صرح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحان الدبلومات الفنية، بأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (17) حالة محاولة غش وحيازة محمول، في (محافظات الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – القاهرة – الفيوم – كفرالشيخ – أسيوط)، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

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