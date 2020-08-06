احتمالية مشاركة بيريز في سباق جائزة الاحتفال السنوي

قال ريسنج بوينت، المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، الخميس، إن السائق المكسيكي سيرجيو بيريز، قد يشارك في سباق جائزة الاحتفال السنوي رقم 70، الجولة الخامسة هذا الموسم، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي كان يخضع لها جراء إصابته بفيروس كورونا.وغاب بيريز عن سباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون مطلع الأسبوع الجاري، جراء العزل لكن فريقه قال اليوم، إن السلطات الصحية البريطانية قالت إن فترة الحجر انتهت بالنسبة له.وقال ريسنج بوينت: "يحتاج سيرجيو إلى اختبار سلبي لفيروس كوفيد-19 قبل المشاركة، سيخضع لاختبار اليوم".أضاف الفريق: أنه سيتخذ قرارًا في وقت لاحق اليوم أو قبل التجارب الحرة غدًا الجمعة بشأن السائق الذي سيخوض السباق مع الكندي لانس سترول.وفشل الألماني نيكو هولكنبرج، الذي حل بدلا من بيريز، في بدء سباق جائزة بريطانيا الكبرى بسبب مشكلة في وحدة الطاقة.