رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: عون طلب من ماكرون صور الأقمار الصناعية للانفجار ببيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:57 م
الرئيس ميشال عون
الرئيس ميشال عون
أ ش أ
طباعة
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تزويد لبنان بالصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الفرنسية خلال توقيت حدوث الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل يومين.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان لها اليوم - أن عون أوضح للرئيس الفرنسي أن هذه الصور من شأنها توفير معطيات إضافية تساعد في مسار التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن "ماكرون" وعد بتوفير هذه الصور في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجري زيارة استثنائية إلى لبنان، حيث اجتمع بنظيره اللبناني ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، مبديًا دعم بلاده للبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره التدميرية عموم العاصمة اللبنانية.

موضوعات متعلقة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

ننشر خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

500 جنيه غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات «الشيوخ»

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مدبولي: انخفاض إصابات كورونا ليس مبررًا للتخلي عن الإجراءات

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تدرس رفع ميزانية النشر للمرة الثانية

مناقشة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» أونلاين.. السبت

بيت الشعر في المغرب يتضامن مع بيروت

ذاكرة الغيطاني وثقافة النيل.. محاور أحدث أعداد «الثقافة الجديدة»