جونسون: بريطانيا ستركز على احتياجات شعب لبنان
الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:52 م
وسام عطيةطباعة
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، منذ قليل، إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت.
وأكد رئيس الوزراء أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني، مضيفا: "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد من لبنان.. من بيروت.. إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان".
وأكد رئيس الوزراء أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني، مضيفا: "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد من لبنان.. من بيروت.. إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان".