رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسيون يوضحون أهمية اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:45 م
وزيرا خارجية مصر
وزيرا خارجية مصر واليونان
ألفت الكحلي
طباعة
"يوم تاريخي" هكذا وصف وزيرا خارجية مصر واليونان الاتفاقية الموقعة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مؤكدين أنها تتوافق مع قوانين الأمم المتحدة وخاصة قانون البحار، كما أنها تعكس إرادة القيادة السياسية للبلدين نحو مزيد من التعاون فى مختلف العلاقات.

من ناحيته، أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه وفقًا لقواعد الأمم المتحدة فإن الدول الساحلية لها ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، ويجب تعيين حدودها لاستغلال الثروات خاصة الموجودة في قاع البحر.

وقال هريدي، في تصريح لـ"الدستور" إنه من المعروف أن منطقة شرق المتوسط تحتوي على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط، مضيفا: أننا اليوم خطونا خطوة هامة للغاية على صعيد الاستفادة من تلك الثروات، وعلى التعاون مستقبلًا في إطار القانون الدولي، حيث كان من الأهمية بمكان أن تعين الدول المتداخلة فى شرق المتوسط مناطقها الاقتصادية.

وشدد هريدي على أن الاتفاقية الموقعة اليوم تقطع الطريق على أي طرف ثالث -خاصًة تركيا- في الاعتداء على سيادتهم البحرية.

في الإطار ذاته، أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق لـ"الدستور" أن الاتفاقية ترسم الحدود على أسس القانون الدولي الذي يحدد المياه الإقليمية والاقتصادية التي تتقاسمها الدول المطلة على البحر المتوسط.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية هو بمثابة الإعلان عن أن مصر تتوافق مع القانون الدولي، وأن ما دون ذلك من اتفاق بين أنقرة والسراج غير شرعي واعتداء على حقوق الشعب الليبي.

موضوعات متعلقة

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

أدوية وغذاء وطواقم طبية.. التفاصيل الكاملة لمساعدات مصر إلى لبنان

الاتحاد الإفريقي: مفاوضات سد النهضة وصلت لمرحلة حرجة

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مدبولي: انخفاض إصابات كورونا ليس مبررًا للتخلي عن الإجراءات

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تدرس رفع ميزانية النشر للمرة الثانية

مناقشة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» أونلاين.. السبت

بيت الشعر في المغرب يتضامن مع بيروت

ذاكرة الغيطاني وثقافة النيل.. محاور أحدث أعداد «الثقافة الجديدة»