دبلوماسيون يوضحون أهمية اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان

"يوم تاريخي" هكذا وصف وزيرا خارجية مصر واليونان الاتفاقية الموقعة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مؤكدين أنها تتوافق مع قوانين الأمم المتحدة وخاصة قانون البحار، كما أنها تعكس إرادة القيادة السياسية للبلدين نحو مزيد من التعاون فى مختلف العلاقات.من ناحيته، أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه وفقًا لقواعد الأمم المتحدة فإن الدول الساحلية لها ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، ويجب تعيين حدودها لاستغلال الثروات خاصة الموجودة في قاع البحر.وقال هريدي، في تصريح لـ"الدستور" إنه من المعروف أن منطقة شرق المتوسط تحتوي على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط، مضيفا: أننا اليوم خطونا خطوة هامة للغاية على صعيد الاستفادة من تلك الثروات، وعلى التعاون مستقبلًا في إطار القانون الدولي، حيث كان من الأهمية بمكان أن تعين الدول المتداخلة فى شرق المتوسط مناطقها الاقتصادية.وشدد هريدي على أن الاتفاقية الموقعة اليوم تقطع الطريق على أي طرف ثالث -خاصًة تركيا- في الاعتداء على سيادتهم البحرية.في الإطار ذاته، أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق لـ"الدستور" أن الاتفاقية ترسم الحدود على أسس القانون الدولي الذي يحدد المياه الإقليمية والاقتصادية التي تتقاسمها الدول المطلة على البحر المتوسط.وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية هو بمثابة الإعلان عن أن مصر تتوافق مع القانون الدولي، وأن ما دون ذلك من اتفاق بين أنقرة والسراج غير شرعي واعتداء على حقوق الشعب الليبي.