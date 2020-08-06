المالكي يأمر الوكالة الفلسطينية «بيكا» بتقديم كل المساعدة للبنان

أصدر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أمرًا للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) بتقديم كل مساعدة ممكنة، وتوجيه إمكانات الوكالة كافة لدعم الأشقاء في لبنان لمواجهة كارثة انفجار ميناء بيروت وتداعياتها.وأكد المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، عمّمت الوزارة على سفراء دولة فلسطين في جميع الدول توجيهات بضرورة المبادرة بالاتصال مع السفارات اللبنانية من أجل التضامن مع لبنان.وأوضح أن الوزارة طلبت من السفراء حث الجاليات الفلسطينية حول العالم على المساهمة في تقديم كل مساعدة ممكنة للشعب اللبناني؛ لتعزيز إمكانياته في مواجهة الكارثة التي نتجت عن الانفجار في مرفأ بيروت أول أمس الثلاثاء.