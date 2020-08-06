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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير اليابان بمصر في ذكرى هيروشيما: نأمل في عالم يسوده السلام

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:44 م
ماساكي نوكي
ماساكي نوكي
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قال سفير اليابان لدى مصر ماساكي نوكي: إن بلاده تتعهد مجددًا بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل خلق عالم يسوده السلام الدائم وخالي من الأسلحة النووية، وذلك بمناسبة مرور 75 عامًا على إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما.

وتقدم السفير - في بيان اليوم الخميس - بخالص التعازي القلبية للشعب اللبناني ولأرواح الضحايا وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

هناك بعض الأشخاص من لبنان يقولون بأن هذا الانفجار "يشبه القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما".

وأوضح السفير أنه منذ 75 عامًا من الآن، أسقطت القنبلة الذرية على هيروشيما في يوم 6 أغسطس عام 1945، مما أسفر عن مصرع ما يقرب من 310 ألف شخص، كما أسقطت القنبلة الذرية على ناجازاكي أيضًا في يوم 9 أغسطس من نفس العام، مما أسفر عن مصرع حوالي 180 ألف شخص، حتى فيما بعد ذلك، راح الكثيرون ضحية الآثار الجانبية ومضاعفات القصف النووي، وما زال البعض منهم يعانون حتى الآن.

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