رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرلمان العربي: ميليشا الحوثي أداة لتنفيذ التعليمات الإيرانية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:42 م
مشعل السُّلمي
مشعل السُّلمي
أ ش أ
طباعة
أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، التي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية صباح اليوم الخميس.

وشدّد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي، على أن إطلاق هذه الطائرة المفخخة من مدينة الحُديدة التي تخضع لاتفاق ستوكهولم الموقع بتاريخ 13 ديسمبر 2018، يعكس بوضوح تعمد مليشيا الحوثي الانقلابية عدم الالتزام بالاتفاق وخرقه وتقويض الجهود السياسية لإنجاحه.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني في هذه المرحلة، سواء بسبب استمرار انتشار جائحة "فيروس كورونا المستجد"، أو بسبب السيول الجارفة التي تعرضت لها عدة مناطق في اليمن في الأيام الماضية وترتب عليها خسائر بشرية ومادية كبيرة، يثبت للعالم أجمع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة سلميًا، بل أصبحت أداة قتل وتدمير تنفذ التعليمات الإيرانية التي تخدم أهداف المشروع الإيراني التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، باتخاذ موقفًا حاسمًا تجاه النظام الإيراني الذي يتعمد خرق قرارات مجلس الأمن الدولي بتزويد مليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ نوعية والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لاستهداف دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي، معتبرا أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذه خطوات حازمة تجاه الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني ووكلائه في اليمن، سيسهم في استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية وتكرارها، وستكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأعرب السلمي عن دعم البرلمان العربي التام لما تتخذه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من خطوات للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية، وكذلك دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن جريفيث، للتوصل إلى حل شامل للأزمة وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

موضوعات متعلقة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

ننشر خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مدبولي: انخفاض إصابات كورونا ليس مبررًا للتخلي عن الإجراءات

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تدرس رفع ميزانية النشر للمرة الثانية

مناقشة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» أونلاين.. السبت

بيت الشعر في المغرب يتضامن مع بيروت

ذاكرة الغيطاني وثقافة النيل.. محاور أحدث أعداد «الثقافة الجديدة»