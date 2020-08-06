رئيس البرلمان العربي: ميليشا الحوثي أداة لتنفيذ التعليمات الإيرانية

أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، التي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية صباح اليوم الخميس.وشدّد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي، على أن إطلاق هذه الطائرة المفخخة من مدينة الحُديدة التي تخضع لاتفاق ستوكهولم الموقع بتاريخ 13 ديسمبر 2018، يعكس بوضوح تعمد مليشيا الحوثي الانقلابية عدم الالتزام بالاتفاق وخرقه وتقويض الجهود السياسية لإنجاحه.وأكد رئيس البرلمان العربي، أن قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني في هذه المرحلة، سواء بسبب استمرار انتشار جائحة "فيروس كورونا المستجد"، أو بسبب السيول الجارفة التي تعرضت لها عدة مناطق في اليمن في الأيام الماضية وترتب عليها خسائر بشرية ومادية كبيرة، يثبت للعالم أجمع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة سلميًا، بل أصبحت أداة قتل وتدمير تنفذ التعليمات الإيرانية التي تخدم أهداف المشروع الإيراني التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، باتخاذ موقفًا حاسمًا تجاه النظام الإيراني الذي يتعمد خرق قرارات مجلس الأمن الدولي بتزويد مليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ نوعية والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لاستهداف دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي، معتبرا أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذه خطوات حازمة تجاه الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني ووكلائه في اليمن، سيسهم في استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية وتكرارها، وستكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.وأعرب السلمي عن دعم البرلمان العربي التام لما تتخذه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من خطوات للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية، وكذلك دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن جريفيث، للتوصل إلى حل شامل للأزمة وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.