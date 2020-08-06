رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تطبيق «تيك توك» الصيني ينشئ مركز بيانات أوروبي في أيرلندا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:38 م
تيك توك
تيك توك
وكالات
طباعة
أعلنت شركة تيك توك، اليوم الخميس، أن التطبيق المعني بمشاركة مقاطع الفيديو سوف يستثمر 420 مليون يورو (500 مليون دولار) في مركز تخزين بيانات أوروبي يقام في أيرلندا.

وسوف يضم المركز المقترح بيانات المستخدم الأوروبي، بحسب رولاند كلوتير، رئيس أمن المعلومات العالمي في تطبيق تيك توك، الذي قال إن هذه الخطوة سوف تعزز "ضمان وحماية بيانات مستخدم تيك توك" في "نظام دفاع حديث للأمن المادي والشبكي".

وقال كلوتير إن المركز من شأنه أن يوفر "مئات من فرص العمل، وهو ما رحبت به وكالة "أي دي أيه أيرلند" لترويج للاستثمار وقالت إنه "نبأ سار".

وقال مارتن شاناهان، الرئيس التنفيذي لوكالة "أي دي أيه أيرلندا" إن بيان تيك توك "يضع أيرلندا كموقع مهم على خريطة العمليات العالمية للشركة".

يشار إلى أن عمالقة الإنترنت من الولايات المتحدة، فيسبوك وجوجل وتويتر- جميعا محظورة في الصين- لديها عمليات رئيسية في أيرلندا، حيث معدلات الضرائب منخفضة.

وتسعى أمريكا وهي أكبر مصدر للاستثمار في أيرلندا لإجبار "تيك توك" على بيع أعمالها في الولايات المتحدة، ربما لمايكروسوفت.

وتقول واشنطن إن شركات التكنولوجيا الصينية تشكل خطرا أمنيا، واستشهدت بقواعد يمكنها أن تجبر هذه الشركات على تمرير البيانات إلى بكين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء "لا نريد أن نرى التطبيقات الصينية غير الموثوقة في متاجر التطبيقات الأمريكية"، مشيرا إلى "تهديدات كبيرة للبيانات الشخصية لمواطني أمريكا".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية قضايا تشمل التجارة والنزاع في بحر الصين الجنوبي، وهونج كونج، وتايوان، وجائحة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مدبولي: انخفاض إصابات كورونا ليس مبررًا للتخلي عن الإجراءات

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تدرس رفع ميزانية النشر للمرة الثانية

مناقشة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» أونلاين.. السبت

بيت الشعر في المغرب يتضامن مع بيروت

ذاكرة الغيطاني وثقافة النيل.. محاور أحدث أعداد «الثقافة الجديدة»