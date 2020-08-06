استمرار تعليق حركة الطيران بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

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وأشار المصدر، إلى أن تعليق الطيران الدولي بالنسبة للخطوط السعودية ما زال ساريا حتى اليوم، مع التزام السلطات هناك بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى تواصل تسيير الرحلات التجارية "بضائع" لشركة الخطوط الجوية السعودية من وإلى جميع دول العالم، لافتا إلى التزام السلطات المصرية بكافة المعايير والتوصيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للنقل الجوى "الآياتا" ووزارة الصحة والسكان.وأوضح المصدر، أن هناك تنسيقا كاملا بين السلطات المصرية والسعودية، لنقل المصريين العاملين بمختلف المدن السعودية إلى المطارات المصرية، حيث تسمح السلطات المصرية بتسيير رحلات شركات الطيران الخاصة المصرية والسعودية إلى مصر.وتابع أن الخطوط السعودية تعمل حاليا على تسيير رحلات جوية داخلية بالمملكة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، مشيرا إلى أنه فى حال استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر جميع قنواتها الرسمية والإعلامية التابعة للملكة.وفى سياق متصل، كشف الطيار محمد رشدى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن استعدادات الشركة لتسيير رحلات جوية منتظمة بين المطارات المصرية والسعودية، فور عودة حركة الطيران الدولى بالمملكة، مشيرا إلى تسيير الشركة الوطنية لرحلات جوية استثنائية لنقل المصريين المقيمين هناك والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.وأضاف رشدى زكريا، أن الحركة الركابية والجوية بين مصر والسعودية شهدت كثافة هائلة للغاية قبل تعليق الطيران الدولى بالعالم منذ عدة شهور نتيجة انتشار وتفشى الفيروس القاتل "كوفيد 19".