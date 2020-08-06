بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، ومشاركة جميع الوزراء.ومن المقرر أن يناقش المجلس الإجراءات المقبلة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل انكماش أعداد الإصابات، ما يشي بنجاح خطة الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة العالمية.كما يناقش المجلس عددا من الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية الملحة على الساحة، ومناقشة تطبيق التصالح على مخالفات البناء، والاستراتيجية الجاري إنجازها لإعادة فتح النشاطات المعمارية التي توقفت الفترة الماضية.وأجرى رئيس الوزراء عددا من الجولات الميدانية للمشروعات التنموية في الساحل الشمالي الأسبوع الماضي، انتهاء بجولة تفقدية لمدينة برج العرب الجديدة، أمس، والتي تفقد خلالها أبرز المشروعات التنموية بالمدينة.