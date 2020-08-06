انهيار جديد لليرة التركية.. وتخوف المستثمرين من تكرار أزمة 2018

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الليرة التركية تراجعت لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار حيث باع المستثمرون ممتلكاتهم خوفًا من تكرار أزمة العملة في 2018، وانخفضت الليرة إلى أدنى مستوى لها عند 7.277 مقابل الدولار في تعاملات بعد ظهر اليوم في اسطنبول، لتكمل الخسائر التي بدأتها منذ مطلع الأسبوع إلى ما يقرب من 5 %.وتم تداول العملة منخفضًا بنسبة 3 % عند 7.25 للدولار اعتبارًا من الساعة 1:10 مساءً. الوقت المحلي، وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى ما دون المعدل السنوي للتضخم، تماشيا مع أوامر الحكومة، مما أجبره على بيع عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية لحماية قيمة الليرة.وقال الاقتصاديون إن هذه السياسة ليست مستدامة، مشيرين إلى أن احتياطيات البنك أصبحت مستنزفة مع ازدهار الاقتراض الذي بدأته الحكومة، وقفز العائد على سندات الليرة القياسية التركية لأجل 10 سنوات 80 نقطة أساس إلى 14.22 % اليوم الخميس، وذلك بالمقارنة مع عائدات بلغت 11.9٪ قبل 10 أيام.وقد حدد البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 8.25 %، والتضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 11.8%، وأوضح خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة للدفاع عن الليرة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن أسعار الفائدة المرتفعة تضخمية وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية.وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من وجود ما يبدو أن هناك ضغط هبوطي قوي على الليرة، داعيا البنك المركزي التركي إلى تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي على المدى المتوسط ​​واحتواء النمو الائتماني السريع.