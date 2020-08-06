«قصور الثقافة» تدرس رفع ميزانية النشر للمرة الثانية

تدرس الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، ومجلس إدارة الهيئة، إمكانية رفع ميزانية إدارة النشر بالهيئة للمرة الثانية على التوالي منذ أن تولى "عواض" رئاسة الهيئة.وكانت ميزانية النشر في قصور الثقافة منذ 3 سنوات لا تتخطى الـ3 ملايين جنيه، وتم رفعها العام الماضي إلى ما يقرب من الـ7 ملايين جنيه، الأمر الذي ساعد في تطوير مشروع النشر بشكل عام في قصور الثقافة، ومنح فرصة كبيرة أمام مبدعي مصر في إصدار مؤلفاتهم بالهيئة.ونجحت قصور الثقافة على مدار العامين الماضيين، في تحقيق معدل عال في مبيعات إصداراتها خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، سواء في الدورة السابقة، أو التي سبقتها.