غلق 10 محلات تجارية مخالفة بطنطا

شنت شرطة المرافق، بمديرية الأمن بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، رئيس قسم شرطة المرافق بالمحافظة، اليوم الخميس، حملة مكبرة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة طنطا، بمشاركة الرائد محمد الحناوي، رئيس مباحث المرافق، ورئيس حي أول طنطا، وذلك لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي ومنع الإشغالات ومنع احتلال الارصفة والشوارع العامة وفتح الشوارع أمام المشاة.تلقى اللواء هاني كمال، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وسيم قنديل، رئيس قسم شرطة المرافق بمحافظة الغربية، يفيد بغلق 10 محلات مخالفة، هذا بالإضافة إلى ضبط عدد من الاشغالات ورفعها من الطريق العام ومصادرة بعض البضائع الموجودة في الطرق العامة والشوارع، تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.