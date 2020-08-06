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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 10 محلات تجارية مخالفة بطنطا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:44 م
غلق محل بطنطا
غلق محل بطنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت شرطة المرافق، بمديرية الأمن بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، رئيس قسم شرطة المرافق بالمحافظة، اليوم الخميس، حملة مكبرة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة طنطا، بمشاركة الرائد محمد الحناوي، رئيس مباحث المرافق، ورئيس حي أول طنطا، وذلك لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي ومنع الإشغالات ومنع احتلال الارصفة والشوارع العامة وفتح الشوارع أمام المشاة.

تلقى اللواء هاني كمال، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وسيم قنديل، رئيس قسم شرطة المرافق بمحافظة الغربية، يفيد بغلق 10 محلات مخالفة، هذا بالإضافة إلى ضبط عدد من الاشغالات ورفعها من الطريق العام ومصادرة بعض البضائع الموجودة في الطرق العامة والشوارع، تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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