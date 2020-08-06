مصر واليونان توقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وتسمح الاتفاقية لمصر بالتنقيب عن الغاز في منطقة المتوسط، عقب توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقية إقامة منطقة اقتصادية خالصة في 9 يونيو الماضي.

ووصل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في زيارة سريعة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع نظيره سامح شكري، وذلك لمناقشة الأوضاع في البحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية والوضع في ليبيا والقضايا ذات الاتجاه المشترك بين البلدين.ومن المقرر أن يبحث الوزيران المستجدات الإقليمية والوضع في البحر المتوسط ومستقبل الأزمة الليبية، كما سيتم بحث التوترات المتصاعدة نتيجة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط.