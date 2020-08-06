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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر واليونان توقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:43 م
سامح شكري ونيكوس
سامح شكري ونيكوس دندياس
أحمد عاشور
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وقع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ونظيره نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني، اتفاق ترسيم الحدود البحرية، اليوم الخميس.

وتسمح الاتفاقية لمصر بالتنقيب عن الغاز في منطقة المتوسط، عقب توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقية إقامة منطقة اقتصادية خالصة في 9 يونيو الماضي.

ووصل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في زيارة سريعة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع نظيره سامح شكري، وذلك لمناقشة الأوضاع في البحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية والوضع في ليبيا والقضايا ذات الاتجاه المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث الوزيران المستجدات الإقليمية والوضع في البحر المتوسط ومستقبل الأزمة الليبية، كما سيتم بحث التوترات المتصاعدة نتيجة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط.

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