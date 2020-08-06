مصرع عاملين سقطا في «بيارة» صرف صحي بالمنوفية

لقي عاملان "بكسح خزانات البلدية" مصرعهما في بيارة صرف صحي، بقرية ميت الوسطى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حاولا إلقاء حمولة جرار كسح فى بيارة الصرف الصحى فسقطا فيها ولقيا مصرعهما فى الحال.تلقى العميد محمد جلال، مأمور الباجور، إخطارا باستغاثة الأهالي إثر سقوط شخصين في بيارة صرف صحي بقرية ميت الوسطى بدائرة المركز، وتبين أن الضحيتين هما "ع. ع. ع"، و"ح. ب. ح"، من أبناء قرية ميت البيضا، يعملان في كسح الخزانات البلدية، وقام أحدهما بكشف غطاء إحدى البالوعات، لتفريغ حمولة جرار الكسح، فسقط في البيارة، حاول زميله إنقاذه، إلا أنه استنشق غازات وأبخرة سامة من البيارة، وسقط فيها.وانتقلت سيارات الإسعاف، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثتين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.