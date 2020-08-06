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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأولى «أدبي» بأسوان: دعم أهلي سبب تفوقي (صور)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:34 م
روان بهاء الدين يحيى
روان بهاء الدين يحيى
أسوان_إسراء توفيق
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قالت الطالبة روان بهاء الدين يحيى، الأولى بالثانوية العامة بمحافظة أسوان الشعبة "الأدبية"، إنها لم تتوقع أن تحتل المركز الأول على مستوى المحافظة، ولكن بعد ظهور النتيجة ورؤيتها لمجموعها كانت تتوقع أن تكون ضمن المتفوقين.

وأوضحت أنها علمت بحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة من شقيق والدتها، ما أدى إلى تضاعف الفرحة والسرور بين أفراد الأسرة، حيث إنه بمجرد علمها بالنتيجة سادت أجواء مبهجة وتلقت الاتصالات الهاتفية من عائلتها للمباركة.

وأشار لـ"الدستور"، إلى أنها كانت تتبع نظام معين لاستذكار دروسها، حيث إنها كانت تسترجع دروسها أولًا بأول حتى لا يتراكم عليها المنهج وتستطيع فهمه جيدًا ومراجعته أيضًا، وأن وقت إيقاف الدروس الخصوصية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، كانوا قد انتهوا من جميع المناهج المقررة، مشيرة إلى أن إلغاؤها لم يكن عائقًا لها، نظرًا لأنها كانت حريصة على الانتهاء من فهم دروسها أولًا بأول.

وبخصوص وقت الترفيه لتخفيف الأعباء والضغوط المصاحبة لامتحانات الثانوية، استكملت، أنها كانت تخرج مع صديقاتها للتنزه على فترات متباعدة، وتخصص بعض الوقت لزيارة جدتها، وتقضى بعضها أيضًا بالجلوس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ولكن مع فترة قرب مواعيد الامتحانات كانت تخصصها جميعها للمذاكرة، وكانت تخصص كل أسبوع لانتهاء من مراجعة مادة أو أثنين، ووالدتها كانت تساعدها في الاستذكار، وفى حين وجود بعض النقاط التى يصعب عليها فهمها كانت تستعين بالدروس الموجودة على "اليوتيوب".

وقدمت شكرها لوالديها، لما قدموه لها من دعم وتشجيع الدائم لها خلال حياتها، للوصول إلى أهدافها وتحقيق طموحها، مؤكدة أنهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كانوا سببًا رئيسيًا في تفوقها دراسيًا، حيث إنها استطاعت أن تكون الأولى على المدرسة العام الماضى، والعام الحالى تصاعدت حتى حققت الأولى على المحافظة، قائلة: "مكنوش محسسني أني ف ثانوية، كنت بذاكر المذاكرة العادية، أنا اللي فيه ده بسبب عيلتي بشكرهم جدًا".

وأختتمت حديثها لـ"الدستور"، أن طموحها الالتحاق بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وتتمنى الحصول على منحة الجامعة الأمريكية لنفس الكلية واستكمال تفوقها الدراسى، مقدمة نصيحة للطلاب الثانوية العامة بعدم تراكم الدروس عليهم والمراجعة أولًا بأول لفهمها حتى يستطيعوا الوصول للتفوق الدراسى.

وفى سياق متصلًا، قال بهاء الدين يحيى، والد الطالبة روان، ويعمل موجه عام طاقة شمسية، إن لديه 3 أبناء، وأن "روان" ترتيبها الثاني بينهم، وأنها تتميز عنهم بأنها حريصة على تأدية الصلوات والصيام، وأنها منتظمة في استذكار دروسها أول بأول.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه ووالدتها كانوا يعملان على تشجيعها باستمرار لتحقيق الهدف التى تسعى من أجله حتى تصل إليه، والاهتمام يتغذيتها جيدًا حتى تستطيع التركيز اثناء وقت الاستذكار، مشيرًا إلى أنها كانت تأخذ بعض وقت الراحة بعد انتهاءها من المذاكرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ولكنها كانت حريصة على استاذانه قبل فتح الموقع.

وتابع، أنه يتمنى أن تلتحق بكلية الإعلام، لأنها تتوافر بها لباقة الحديث، والشكل المقبول الذين يؤهلوها للعمل فى المجال الإعلام.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، أسماء الطلاب أوائل الثانوية العامة في أسوان، لشعب علمي علوم ورياضة، والأدبي.
روان بهاء الدين يحيى
روان بهاء الدين يحيى
روان بهاء الدين يحيى
روان بهاء الدين يحيى

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