عودة حفلات «الإخوة أبوشعر» فى ساقية الصاوى.. 28 أغسطس

تقدم فرقة "الإخوة أبوشعر" حفل إنشاد دينى جديد يوم الجمعة 28 أغسطس بقاعة النهر الساعة الثامنة والنصف، وذلك بعد غياب الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الحفلات في مصر.ويشار إلى أن "الإخوة أبوشعر" فرقة إنشاد سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة أبوشعر ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسينى الرفاعى، وجعلوا شعار فرقتهم، مثال نعل رسول الله محمد بن عبدالله، الذى يضعونه على صدورهم كعلامة وإشارة إلى ارتباط الفرقة بالرسول صلّى الله عليه وسلم.